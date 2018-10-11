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Российские учителя дали оценку учебникам
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ВЦИОМ: каждый пятый российский учитель недоволен качеством учебников 

ТАСС + ещё 11 48 минут назад
Фото: ТАСС
Более 20% учителей недовольны качеством школьных учебников, они указывают на нечеткость формулировок и сложную подачу материала. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в четверг на пресс-конференции в ТАСС.
"76% опрошенных работников образования довольны качеством учебников, 21% — нет", — отмечается в опросе.
Уточняется, что недовольство сфокусировано вокруг содержания учебников: плохого раскрытия тем, отсутствия четких формулировок (43% от числа недовольных), сложной подачи материала (26%) и отсутствия логики в содержании (22%).
На пресс-конференции в ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса, сообщил, что более 60% учителей фиксируют наличие ошибок и некорректной информации в школьных учебниках.
"8% сказали, что не просто сталкивались, а это типично для наших учебников. 54% тоже сталкивались, но это, по их мнению, скорее было исключение, чем правило. Только 36% вообще не сталкивались с ошибками и некорректной информацией", — сказал Федоров.

Изъятие учебников из федерального перечня

Треть российских учителей считают, что за последние семь лет были неоправданные случаи исключения учебников из федерального перечня.
"Справедливость и прозрачность действующей процедуры допуска [в федеральный перечень] учебников вызывают сомнения. 31% респондентов относится к процедуре с недоверием. 33% отметили, что за последние пять-семь лет были необоснованные случаи исключения учебников из федерального списка", — отмечается в опросе.
Согласно данным исследования, 81% педагогов выступают за самостоятельность при выборе учебников по их предмету. Главный аргумент — возможность подобрать удобную методику преподавания (54%) и дать учащимся более глубокие знания по теме (43%).
Порядка 73% респондентов считают, что итоговое решение о выборе учебников должно приниматься на уровне школы. Однако 90% учителей полагают, что федеральный перечень литературы необходим.
"Большинство (62%) участников опроса считают, что федеральный перечень учебников должен носить рекомендательный характер, нежели обязательный (28%). Оценка учебников при включении их в федеральный перечень в первую очередь должна основываться на апробации в учебном процессе (61%)", — говорится в исследовании.
В апреле 2018 года тогдашний министр образования и науки РФ (ныне министр просвещения России) Ольга Васильева заявила о том, что треть школьных учебников не прошла дополнительную экспертизу, проведенную Российской академией образования. Процедура проводилась в этом году впервые. На нее были направлены все учебники, претендующие на включение в обновленный федеральный перечень учебников. Новый перечень будет содержать на 30% меньше наименований после сокращения списка осенью 2018 года.
Опрос проведен с 19 по 27 сентября 2018 года по заказу Центра общественно-политических проектов. В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, среди которых — директора школ, заместители директоров — 12% (144 респондента), учителя-предметники — 58% (696 респондентов), школьные педагоги (логопед, педагог дополнительного образования, тьютер, инструктор, старший воспитатель) — 5% (60 респондентов), учителя начальных классов — 25% (300 респондентов). Метод опроса — личное интервью.
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