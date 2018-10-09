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Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
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Украинские эксперты чуть не подрались в эфире российского канала 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинские эксперты Михаил Погребинский и Вадим Трюхан поругались в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».
Трюхан долго выступал и в какой-то момент обратился к коллеге: «Господин Погребинский, помолчите!».
В ответ Погребинский заметил, что Трюхан говорит «все время».
В ответ Трюхан заявил, что менторов не звал.
«Вы здесь каждый день позорите Украину», — ответил Погребинский.
Трюхан ответил, что это его оппонент позорит Украину. «Мне пишут и просят сказать, чтобы вы сюда не ездили», — добавил он.
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После рекламы ведущая в разговоре с Погребинским заметила, что он чуть не подрался с Трюханом во время перерыва.
Запись эфира опубликована на YouTube (спор Погребинского и Трюхана — с 55-й минуты).
В августе историк Евгений Спицын в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» задался вопросом, почему Москва еще не уничтожила Киев с помощью ядерного оружия.
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