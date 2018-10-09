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Россияне могут посещать без визы рекордное число стран
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Россияне могут посещать без визы рекордное число стран 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Согласно "индексу паспортов" за четвертый квартал 2018 года россияне могут посещать 119 стран с безвизовым или упрощенным режимом. Тем самым установлен новый рекорд по силе российского паспорта, сообщает компания Henley & Partners, которая ежеквартально составляет индекс паспортов в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
В частности, в сентябре этого года россияне получили временный безвизовый доступ на Тайвань. Режим действует до июля 2019 года, уточняется в сообщении. В начале этого года россияне могли посещать без визы 110 стран мира.
При этом, из-за движения других стран в общем рейтинге Россия не поднялась и сейчас находится на 47 месте, обходя Азербайджан, Казахстан, Грузию и ряд других соседних стран.
Лидирует в мировом рейтинге паспорт Японии. Граждане этой страны могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования Индекса, отмечают его создатели. На втором месте Сингапур (189 стран). Германия, которая недавно была бессменным лидером Индекса, опустилась на третье место и делит его с Южной Кореей и Францией (188 стран). На четвертой строчке — Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция.
"Индекс паспортов" представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которой располагают их граждане. Индекс составляется с 2006 года на основе самой большой в мире базы туристической информации, которой располагает сотрудничестве с Международная ассоциация воздушного транспорта.
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