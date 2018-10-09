Должников отправят в армию

Должников по алиментам отправят в армию

Российские должники по алиментам будут лишены отсрочки от призыва, предоставляемой тем, у кого уже двое или более детей либо беременная жена. Соответствующий законопроект, подготовленный зампредом думского комитета по обороне Андреем Красовым , поддержали в правительстве страны, передает «Интерфакс»

Документом предлагается возложить на приставов обязанность сообщать военным комиссариатам (по запросу) о возбуждении исполнительного производства по взысканию долгов с алиментщиков, подлежащих призыву.

В правительстве предложили депутатам доработать законопроект при первом чтении, так как постановление об исполнительном производстве «не является достаточным и достоверным источником информации о состоянии исполнения алиментных обязательств».

Положения документа, по мнению кабмина, следует также распространить на задолженности по выплатам на содержание ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

В июле сообщалось о разработке закона, запрещающего должникам по алиментам сдавать экзамены на водительские права. Проект документа получил поддержку министра внутренних дел Владимира Колокольцева

В декабре прошлого года сообщалось, что россияне в общей сложности задолжали более 100 миллиардов рублей на содержание несовершеннолетних детей.