Должников отправят в армию

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Должников по алиментам отправят в армию 

Lenta.ru + ещё 4 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские должники по алиментам будут лишены отсрочки от призыва, предоставляемой тем, у кого уже двое или более детей либо беременная жена. Соответствующий законопроект, подготовленный зампредом думского комитета по обороне Андреем Красовым, поддержали в правительстве страны, передает «Интерфакс».
Документом предлагается возложить на приставов обязанность сообщать военным комиссариатам (по запросу) о возбуждении исполнительного производства по взысканию долгов с алиментщиков, подлежащих призыву.
В правительстве предложили депутатам доработать законопроект при первом чтении, так как постановление об исполнительном производстве «не является достаточным и достоверным источником информации о состоянии исполнения алиментных обязательств».
Положения документа, по мнению кабмина, следует также распространить на задолженности по выплатам на содержание ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.
В июле сообщалось о разработке закона, запрещающего должникам по алиментам сдавать экзамены на водительские права. Проект документа получил поддержку министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
В декабре прошлого года сообщалось, что россияне в общей сложности задолжали более 100 миллиардов рублей на содержание несовершеннолетних детей.
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