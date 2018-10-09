The Guardian (Великобритания): Представьте, если бы мужчины боялись по ночам идти домой в одиночку

The Guardian (Великобритания) . Что бы произошло, если бы всем мужчинам в мире запретили выходить из дома после 21.00? Результаты опроса нескольких тысяч женщин показывают, что в этом случае дамам не пришлось бы бояться возвращения домой поздно вечером, а некоторые из них предпочли бы прогулки в темное время суток. Но мужчин подобные ответы привели в ярость. Они сравнили их с проявлениями расизма, пишет

Чего на самом деле хотят женщины? И что бы сделали сумасшедшие феминистки, если бы им, наконец, удалось отобрать у мужчин все права, запретить им ночью выходить из дома, а власть взять себе? Ну что, благодаря мысленному эксперименту ответы только что пришли, и они, наверное, вас удивят.

«Дамы… что бы вы сделали, если бы для всех мужчин с 21:00 был введен комендантский час?» — размышляла Даниэль Мускато (Danielle Muscato) в одном из твитов, появившихся во вторник утром.

И добавила:

«Чуваки, прочитайте ответы и задумайтесь».

Ответили тысячи женщин, и результат получился довольно жалким — если бы женщины оказались во главе мира, они… ходили бы по разным местам, иногда — не боясь. Возможно — с вокзала домой после работы, или гуляли бы ночью по лесу одни. Некоторые воспользовались бы возможностью покупать продукты, когда в магазинах мало народу. Многие начали бы совершать пробежки. По словам многих, при этом они даже надели бы наушники и слушали музыку. Круто!

Мужчины ответы прочитали, и некоторые из них пришли в ярость. По их словам, требование ввести комендантский час с 21:00 из-за того, что все мужчины, на ваш взгляд, являются насильниками, глупо, истерично и в принципе — подобно расизму. Хотя никто и не предлагал вводить комендантский час, и не говорит, что все мужчины способны на что угодно. Было грустно читать о том, как мало надо, чтобы многие женщины стали по-настоящему счастливыми. Но еще было тягостно наблюдать, как люди выходят из себя из-за гипотетического комендантского часа — при том, что в реальной жизни женщин в их передвижениях ограничивают постоянно.

Почти четыре года назад в Лондоне был мужчина, который приставал к женщинам, и полиция посоветовала всем местным женщинам не ходить по ночам в одиночку, пока они его не поймают. Дело было в декабре, поэтому почти все время было темно. А этого мужчину все еще не арестовали. Фактически это рекомендованный властями комендантский час для женщин (хотя я, конечно же, все время его нарушаю, идя на работу и обратно, и некоторые мужчины говорят мне, что если я буду настолько упрямой, я вполне заслуживаю того, чтобы меня изнасиловали).

Представьте себе, если бы из-за действий одного человека полиция попросила бы не выходить по ночам из дома не женщин, а мужчин. Ужас! Помимо рекомендаций властей есть еще и все то, на что идут женщины, обладающие «самодисциплиной», которые жертвуют тем, что доставляет удовольствие — например, физическими упражнениями или вечеринками с друзьями или поездками домой в ночном автобусе. Но из-за этого, похоже, не разозлился никто.

Кажется, что многие эмоции были направлены не по адресу. Почему людей так возмутили слова нескольких тысяч женщин, которые во вторник утром провели несколько приятных секунд, наслаждаясь мечтами о том, что они смогут делать, если им не придется бояться? Где вся злость по отношению к той незначительной части всего мужского населения, которые заставляют нас бояться? И как можно было прочитать тысячи ответов от женщин, не без основания считающих, что они не могут спокойно и не опасаясь выходить ночью из дома, и сделать вывод, что это — реальная угроза для мужчин?

Разумеется, некоторые мужчины прочитали ответы и задумались, и их ответы были очень показательными.

«Ну и ну! Теперь я чувствую себя ужасно, — написал один из них. — Я об этом никогда не задумывался, как о проблеме. Я бегаю, хожу и делаю все, что я хочу, где хочу и когда я хочу. Почему же все это время женщин не переполняет чувство безудержной злости?»

Это очень хороший вопрос, и я все чаще думаю, что он прав — мы должны испытывать эту злость.

А другой мужчина обратился по этому вопросу непосредственно ко мне, спросив:

«Когда стало социально приемлемым вот так открыто клеймить и демонизировать мужчин?»

И еще:

«Хорошо, а что именно вы предлагаете нам с этим делать?»

Не искушайте меня, господин. Поскольку когда сумасшедшие феминистки, наконец, захватят мир и лишат вас ваших прав, и возьмут всю власть себе, людям, задающим такие глупые вопросы, первым запретят выходить из дома по ночам. А потом мы пойдем гулять. И гулять мы будем очень долго. С наушниками в ушах.