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Штрафы за загрязнение воды могут увеличить
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Штрафы за загрязнение воды могут увеличить 

Парламентская газета + ещё 4 39 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Штрафы за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов могут повыситься. Соответствующий законопроект рассмотрел Комитет Госдумы по природным ресурсам.
Инициатива подготовлена депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга. Они отмечают, что больше всего загрязняют водные объекты промышленные предприятия. По данным Росприроднадзора, ежегодно в реки, озёра и моря поступает более 11 млн тонн загрязняющих веществ. В 2016 году предприятия-нарушители были оштрафованы на общую сумму 353 млн рублей. Они загрязняют в том числе источники питьевого водоснабжения, в итоге 15 процентов из них не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Сейчас максимальный штраф за загрязнение морей, рек и озёр составляет 40 тыс. рублей. Авторы законопроекта считают, что такие санкции не пугают нарушителей. Они предлагают установить максимальный штраф для физлиц 2 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. и для юрлиц — до 150 тыс. рублей. Минимальный штраф для предприятий может составить 80 тыс. рублей. Законопроект рассмотрят в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.
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