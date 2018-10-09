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Украинец написал донос на спасшего его ребенка врача
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Украинец написал донос на спасшего его ребенка врача из-за русской речи 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: pixabay.com
Жительница Киева рассказала в своих социальных сетях историю про украинца, недоношенного ребенка которого спас русскоговорящий врач. Однако вместо благодарности, мужчина решил написать донос в СБУ.
Пользователи Интернета активно обсуждают инцидент, который произошел в Киеве. Местная жительница Елена Крейцер рассказала своим подписчикам в социальных сетях историю про украинца, написавшего донос в СБУ на врача, который спас его ребенка, за русскую речь. Об этом сообщил Politcentr.
По ее словам, о случившемся ей рассказала ее подруга, у которой накануне в гостях был заведующий Перинатальным отделением одного из роддомов.
Он рассказал, что к ним из Винницы попросились родители с просьбой выходить недоношенного ребенка. Отделение было переполнено, но малыша приняли на лечение. Его удалось выходить, и в итоге был выписан здоровый ребенок. Но вместо благодарности врачу отец мальчика написал донос в СБУ за то, что тот разговаривал на русском языке.
Подписчики женщины выразили недовольство комментариями по поводу случившегося.
«Говорю вам как внук сталинского НКВДшника, вот такие вот люди и написали миллионы доносов, и служивые ничего поделать не могли, ибо не отреагировать — служебное преступление», — написал один из них.
Он добавил, что таких людей бесполезно лечить, и нужно убрать питательную среду для доносов.
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