Соцсети возмутило фото завтрака в британской школе

Чем кормят детей в католической начальной школе Святого Пия в английском Челмсфорде ( графство Эссекс ) — об этом всему миру поведала в соцсетях британка под ником Gemz Oz, опубликовав фотографию пайка, который выдают ее дочери Кейси и другим подопечным этого учебного заведения. Что и говорить — выглядит не слишком аппетитно.

"Ужас какой! Не удивительно, почему многие дети в школе голодают!", "Боже, неужто взрослый человек мог приготовить такое для ребенка? Сосиски с виду как будто сырые… Это вообще еда?!", "Выглядит как тюремный завтрак" — такие комментарии под резонансным постом в Facebook пишут сочувствующие.

Сама мама девочки теперь понимает, почему Кейси все время просила у нее дополнительные деньги на перекус вместо того, чтобы послушно есть "эту гадость". Женщина уже пожаловалась в школьную администрацию с требованием провести проверку рациона учащихся.

Между тем знатоки тонкостей британской культуры шутят, что подобные "неудобоваримые" блюда вполне укладываются в парадигму старой доброй кулинарной традиции Альбиона. Стоит полистать романы Джейн Остин и ее современников, чтобы ужаснуться тем деликатесам, которые употребляла не столько чернь (и правда, кого удивишь требухой или мучным супом), сколько английская знать. Например, мясо животных или птицы нередко подавалось к столу уже "с душком" — и никому не приходило в голову жаловаться на это шеф-повару. Не удивительно, что более прогрессивные англичане прибегали к ухищрениям и не брезговали всевозможными соусами, перенимая — о ужас! — вульгарные гастрономические привычки французов.