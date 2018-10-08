Екатерина Андреева уйдет с программы «Время»

Екатерина Андреева вновь перестанет вести ежедневные выпуски программы «Время»

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева вновь перестанет вести выпуски программы "Время" по будням.

Вести ежедневные выпуски передачи будет заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов

"В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора. Новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться. Предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет", — отметил Клейменов.

Заместитель гендиректора телеканала отметил, что эксперимент с таким форматом проводился прошлой зимой в рамках программы "Время".

"И после некоторой паузы мы решили его продолжить в новом сезоне", — заключил Клейменов.