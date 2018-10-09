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Андреевой нашли замену на Первом канале
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Андреевой нашли замену на Первом канале 

Рамблер + ещё 21 2 часа назад
Кирилл Клейменов вновь сменит Екатерину Андрееву в роли ведущего программы «Время» на Первом канале. Об этом РБК сообщили в пресс-службе канала.
В середине февраля Клейменов уже менял Андрееву на посту единственного ведущего «Времени», однако в мае Андреева вновь вернулась в программу.
Андрееву обвинили в безграмотности
В комментарии Клейменова, который изданию передала пресс-служба Первого канала, он объясняет, что «Времени» нужен новый информационный формат, который помог бы телезрителям «разобраться» в происходящем в стране и мире, а также познакомиться с точкой зрения, с которой они могли бы и не согласиться.
Таким он назвал формат, опробованный в феврале-мае, когда «Время» вел он.
«После некоторой паузы мы ​решили его продолжить в новом сезоне», — отметил глава дирекции информационных программ «первой кнопки».
По данным «Ведомостей», Клейменов будет вести основной выпуск «Времени», а Андреева — выпуски на другие часовые пояса и субботний.
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