Андреевой нашли замену на Первом канале

В середине февраля Клейменов уже менял Андрееву на посту единственного ведущего «Времени», однако в мае Андреева вновь вернулась в программу.

В комментарии Клейменова, который изданию передала пресс-служба Первого канала, он объясняет, что «Времени» нужен новый информационный формат, который помог бы телезрителям «разобраться» в происходящем в стране и мире, а также познакомиться с точкой зрения, с которой они могли бы и не согласиться.

Таким он назвал формат, опробованный в феврале-мае, когда «Время» вел он.

«После некоторой паузы мы ​решили его продолжить в новом сезоне», — отметил глава дирекции информационных программ «первой кнопки».