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В России появятся мобильные гериатрические бригады
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В России появятся мобильные гериатрические бригады 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Помощь пожилым гражданам в труднодоступных районах будут предоставлять мобильные гериатрические бригады, сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян в ходе «круглого стола» в Госдуме.
«Это будет очень важно для россиян, проживающих в труднодоступных районах, в сельской местности, а таких населённых пунктов у нас очень много», — сказал сенатор.
Кроме того, парламентарий призвал детально прописать порядок диспансерного наблюдения граждан старшего поколения.
«Необходимо детально регламентировать и количество посещений (медицинских организаций. — Прим. ред.), и само содержание диспансерного наблюдения», — пояснил он.
Также, по мнению Игоря Каграманяна, страховые представители должны с особой тщательностью сопровождать медицинское обслуживание представителей старшего поколения.
Согласно федеральному проекту «Старшее поколение», к 2024 году профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, должно быть охвачено не менее 70 процентов граждан старше трудоспособного возраста. Во всех субъектах Федерации должны быть созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых в 2024 году смогут получить помощь не менее 160 тысяч пожилых россиян.
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