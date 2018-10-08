В России появятся мобильные гериатрические бригады

«Это будет очень важно для россиян, проживающих в труднодоступных районах, в сельской местности, а таких населённых пунктов у нас очень много», — сказал сенатор.

Кроме того, парламентарий призвал детально прописать порядок диспансерного наблюдения граждан старшего поколения.

«Необходимо детально регламентировать и количество посещений (медицинских организаций. — Прим. ред.), и само содержание диспансерного наблюдения», — пояснил он.

Также, по мнению Игоря Каграманяна, страховые представители должны с особой тщательностью сопровождать медицинское обслуживание представителей старшего поколения.

Согласно федеральному проекту «Старшее поколение», к 2024 году профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, должно быть охвачено не менее 70 процентов граждан старше трудоспособного возраста. Во всех субъектах Федерации должны быть созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых в 2024 году смогут получить помощь не менее 160 тысяч пожилых россиян.