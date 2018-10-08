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Многодетной матери сломали грудину за одиночный пикет
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Многодетной матери сломали грудину за одиночный пикет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Следователи Омска начали проверку по факту избиения многодетной матери полицейскими у здания городской администрации, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
По информации «МБХ-Медиа», речь идет о жительнице Омска Галине Камышниковой. 3 октября перед началом пленарного заседания Омского горсовета она встала у здания с плакатом с надписью:
«Наши дети хотят ходить по дорогам, мыться и пить чистую воду».
Через час, когда женщина решила уйти, к ней подошли полицейские и попросили пройти с ними, чтобы установить личность. Она отказалась. Тогда силовики взяли ее за руки и за ноги и насильно потащили в машину.
«Я — сердечница. Мне стало плохо. Они отреагировали так: "Знаем мы таких сердечников. Приедем в отдел и разберемся". После "общения" с правоохранителями у меня все внутри болело и горело, было трудно дышать», — рассказала изданию Камышникова.
У женщины диагностировали перелом грудины и ушиб груди с обеих сторон. Она находится в стационаре больницы под наблюдением врачей.
Как указывает bk55.ru, претензии Камышниковой были связаны с тем, что на земельный участок, где она живет с детьми, не провели коммуникации, и «ОмскВодоканал» выставил ей счет на сумму более трех миллионов рублей.
По данным «Город 55», в тот же день в администрации Омска была задержана другая омичка — Наталья Синельник. Она выступала в городской администрации по поводу коммуникаций на земельных участках и спросила у мэра Оксаны Фадиной, зачем та давала обещания, которые «не собирается выполнять».
«Я перед вами по датам визитов отчитываться не собираюсь. Я там была, и мы ведем работу по вашему вопросу», — ответила мэр и добавила, перебив Синельник: «Мэра не надо перебивать вообще никогда».
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