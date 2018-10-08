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«Золотая судья» училась на ветеринара
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«Золотая судья» Хахалева имела только ветеринарное образование 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Россия 24 / YouTube
Адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии юридического образования у краснодарской судьи Елены Хахалевой, получившей скандальную известность после шикарной свадьбы своей дочери. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным адвоката, во всех документах Абхазского государственного университета за 1985—1991 годы, где Хахалева (тогда Требушина) якобы получила высшее юридическое образование, нет никаких данных о такой студентке. Юрист исследовал бумаги о переводе учащихся с курса на курс, допусках к госэкзаменам и сами протоколы испытаний, а также обнародовал приказ от 21 августа 1985 года о зачислении студентов на все виды обучения в вузе.
Адвокат заявил, что лично встретился с обучавшимся в то время на юридическом факультете Кахабером Кахетелидзе, и тот не сумел опознать Хахалеву в числе своих сокурсников. Салмин получил и ответ из «Гознака» по поводу бланка диплома № РВ-523043, который якобы был получен судьей и который отправили в 1988 году в другой вуз — Чечено-Ингушский пединститут.
«С 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии. Есть номер/серия диплома, приказ о зачислении, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории — есть приказ о ее приеме на работу в июле 1985 года на должность ветсанитара», — рассказал об итогах своего расследования Салмин.
Адвокат заявил, что все собранные им в ходе собственного расследования данные он передал в Следственный комитет России, и надеется на возбуждение уголовного дела.
Скандал вокруг судьи Хахалевой вспыхнул летом 2017 года. Затраты на свадьбу ее дочери оценили в два миллиона долларов. На торжестве выступали Басков, Кобзон, Меладзе и Пасилашвили. После этого была инициирована проверка всех принятых ей судебных решений, многие из которых в итоге вызвали вопросы. Пленум Верховного суда России вывел Хахалеву из состава президиума Краснодарского краевого суда. 21 сентября 2018 года она получила госзащиту в связи с поступающими в ее адрес угрозами.
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