Умер Олег Павлов

Умер российский писатель Олег Павлов

Российский писатель Олег Павлов умер в воскресенье вечером на 49-м году жизни, сообщил в Facebook публицист Платон Беседин.

Причиной смерти стал инфаркт.

Олег Павлов — лауреат "Литературной Премии Александра Солженицына", а также "Русского Букера".

Известность ему принесли романы "Казённая сказка" и "Дело Матюшина", а также повесть "Карагандинские девятины".

В своих произведениях автор обличал армейскую действительность. Его работы во многом автобиографичны: он служил в Узбекистане и в Северном Казахстане.

"Олег Павлов — возможно, больше, чем кто-либо в современной русской литературе — защищал человеческое достоинство, бережно, но непоколебимо", — написал Платон Беседин.

Его произведения переводились на английский, французский, итальянский, голландский, китайский, венгерский, польский и хорватский языки.

Последний роман писателя "Асистолия" вышел в 2012 году.