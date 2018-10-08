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Умер Олег Павлов
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Умер российский писатель Олег Павлов 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский писатель Олег Павлов умер в воскресенье вечером на 49-м году жизни, сообщил в Facebook публицист Платон Беседин.
Причиной смерти стал инфаркт.
Олег Павлов — лауреат "Литературной Премии Александра Солженицына", а также "Русского Букера".
Известность ему принесли романы "Казённая сказка" и "Дело Матюшина", а также повесть "Карагандинские девятины".
В своих произведениях автор обличал армейскую действительность. Его работы во многом автобиографичны: он служил в Узбекистане и в Северном Казахстане.
"Олег Павлов — возможно, больше, чем кто-либо в современной русской литературе — защищал человеческое достоинство, бережно, но непоколебимо", — написал Платон Беседин.
Его произведения переводились на английский, французский, итальянский, голландский, китайский, венгерский, польский и хорватский языки.
Последний роман писателя "Асистолия" вышел в 2012 году.
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