Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaxana (@yakovleva.ksana) 8 Окт 2018 в 4:48 PDT Яковлева рассказала об этом в своем Instagram.

Она рассказала, что «мандраж во время выступления был настолько велик, что длится до сих пор». Кроме того, оператора певицы чуть не сбила машина.

Девушка сообщила, что долго думала над тем, как снять клип на песню «На двоих», в которую, по ее словам, она «вложила огромный смысл».

Своим подписчикам Яковлева предложила написать в комментариях, как бы они отреагировали, если бы стали свидетелями съемки клипа на дороге. Мнения разошлись.

«Надо было еще больше полос перекрыть — видно же, что вам нужнее, не то что «скорым» там всяким, МЧС, пожарным», — с сарказмом отметил net0770.

«Ответить надо за такое по всей строгости закона», — считает riakhovskiisergei.

«Это круто, Оксан! Ни в коем случае не останавливаться! Продолжай в том же духе на зависть хейтерам», — поддержал певицу alen_solty.