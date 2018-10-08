Дружу или почти не знаю: россияне рассказали об отношениях с соседями

Тридцать шесть процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что стараются дружить со своими соседями и считают отношения с ними хорошими.

Респондентов просили оценить их отношения с соседями. 34 процента опрошенных заявили, что почти не знают своих соседей.

25 процентов респондентов рассказали, что с некоторыми соседями они в хороших отношениях, а с некоторыми — в плохих.

Еще пять процентов опрошенных признались, что отношения с соседями у них напряженные: «есть конфликты по некоторым вопросам».

Всего в опросе приняли участие 1759 человек.

Ранее 56-летнюю москвичку, которая оказалась заложницей вещей в собственном доме, спасли благодаря соседям. Их беспокоил запах в ее квартире, дверь она не открывала, и в итоге соседи вызвали МЧС и скорую. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и увидели завалы мусора, на которых под потолком лежала женщина. СМИ сообщили, что в квартире принудительно провели уборку.

За неделю до этого в Ставропольском крае женщина попыталась заказать убийство соседей, которые сверлили ночью и мешали ей спать. На нее вышел полицейский, который представился киллером, и преступление удалось предотвратить.