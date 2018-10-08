«Рейтинг молодых медиаменеджеров»: Директор по маркетингу был признан самой востребованной должностью в сфере медиа

Директор по маркетингу был признан самой востребованной должностью в сфере медиа у хедхантеров в 2017 году. Об этом заявил управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Тышковский , комментируя итоги «Рейтинга молодых медиаменеджеров-2017». 4 октября в Москве прошла церемония награждения победителей этого рейтинга.

«Мы видим резкий скачок спроса на директоров по маркетингу в медиа. Ежегодно, составляя рейтинг, мы учитываем фактор Odgers Berndtson — фактор востребованности профессии. В этом году маркетинг как функция получил высший балл по сравнению с предыдущим годом», — рассказал Тышковский.

По его словам, также стабильно растет спрос на управленческие позиции, связанные с IT и digital. Еще одна популярная функция — создание продукта, особенно когда речь идет о цифровых проектах и телевидении.

Он также отметил, что в этом году количество женщин в рейтинге впервые превзошло количество мужчин — 119 против 108 соответственно.

«За 7 лет число женщин выросло в 2 раза: в 2011 году в списках значилось всего 64 женщины, а в 2017 году — уже 119», — рассказал представитель Odgers Berndtson. По его словам, количество женщин-руководителей сегодня стремительно растет во всех отраслях, но в медиа это особенно хорошо прослеживается. Он связал это с тем, что «медиарынок позволяет женщине совмещать карьеру и личное развитие».

Отвечая на вопросы журналистов о том, как стать успешным медиаменеджером, Роман Тышковский заявил, что есть некий комплекс факторов, которые могут способствовать успеху.

«Нужно оказаться в быстрорастущей компании, с амбициозными CEO и акционерами, стремящимися расти быстрее рынка и готовыми инвестировать в продукт. Необходимо также двигаться в digital-направлении, потому что умение отцифровывать ту реальность, в которой мы находимся, будет точно востребовано еще в течении 10-15 лет», — рассказал Роман Тышковский.

С другой стороны, по его словам, «надо искать ту нишу, где востребованы компетенции, которые невозможно автоматизировать». По его мнению, умение найти баланс между этими факторами позволит быстрее добиться успеха.

предоставлено организаторами

Напомним, что 4 октября 2018 года в Москве прошла церемония награждения победителей «Рейтинга молодых медиаменеджеров России — 2017». На мероприятии собрались представители таких медиакомпаний, как «Газпром-Медиа» , «СТС-медиа», Mail.ru Group , « РБК », «Яндекс» , «Rambler» и других. Генеральным спонсором церемонии стал холдинг «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение».

«В век повсеместной диджитализации именно человеческий талант и интеллект будут определять и двигать нашу отрасль вперед. И, наблюдая за тем, как много новых имен каждый год открывает «Рейтинг молодых медиаменеджеров», мы понимаем, что это отличный инструмент, позволяющий поддерживать и развивать ценные для всего рынка кадры», — отметила Екатерина Трофимова, PR-директор по бизнес коммуникациям ГПМ РТВ (Газпром-Медиа Развлекательное телевидение), выступившего в этом году генеральным спонсором церемонии.

Для гостей прошла сессия интеллектуальной игры «60 секунд», ведущим которой стал двукратный обладатель «Хрустальной совы», лучший в мире тренер по спортивному «Что? Где? Когда?» и известный игрок клуба Михаил Скипский

«Рейтинг молодых медиаменеджеров России» проводится компанией Odgers Berndtson с 2011 года. В основе рейтинга лежит комплексная оценка профессиональных достижений и дальнейших карьерных перспектив. Он состоит из шести секторов: интернет-сервисы (за исключением СМИ), эфирное ТВ, СМИ в интернете, печать, эфирное радио и неэфирное ТВ. Традиционно самая масштабная категория рейтинга — интернет-сервисы, в ней представлены 72 участника. Следующая за ней по числу участников отрасль — интернет-СМИ (42 участника). Партнером рейтинга выступила исследовательская компания Mediascope. Независимым наблюдателем — представитель «большой четверки» компания «Делойт», СНГ.

Генеральным информационным партнером церемонии в этом году выступил медиахолдинг РБК. В числе инфопартнеров также такие издания как Rambler, Cossa, Инвест Форсайт, Advertology, Экономика сегодня, Умная страна, Young Journalists, Mediaguide, Реклама в России, PRnews , Управление персоналом.

Odgers Berndtson в течение 50 лет помогает крупнейшим организациям находить топ-менеджеров, способных реализовывать успешные инициативы более чем 50 секторах.

Mediascope — технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ. Информационные базы Mediascope служат им основой для принятия стратегических решений.

Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву.