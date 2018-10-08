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Киселев обвинил Венедиктова в оскорблении россиян
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Киселев и Венедиктов поспорили из-за статьи о люфтваффе 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Дмитрий Киселев подверг критике публикацию журнала «Дилетант» о легенде люфтваффе, назвав это оскорблением культурного кода россиян. Журнал связан с радиостанцией «Эхо Москвы» и ее главным редактором Алексеем Венедиктовым, который припомнил Киселеву его прошлое.
«Дилетант» выпустил биографический очерк о самом известном летчике Третьего рейха Эрихе Хартманне. По словам Киселева, в материале указаны данные о количестве сбитых им советских самолетов и подробности побега Хартманна от красноармейцев после пленения. Сообщается, что после суда немец боролся за улучшение условий содержания в советских лагерях.
По мнению Киселева, многие данные не имеют документального подтверждения, а сама статья — «презрение к культурному коду российского народа, где память о жертвах Великой Отечественной священна, а немецко-фашистские агрессоры презираемы», — заявил Киселев в эфире программы «Вести недели».
«Любопытно, что это теплое слово «свои» относится к фашистам. Конечно, можно оправдаться, что свои они для Хартманна, но подсознательно свои есть свои. И мы же помним, как во время грузинской войны в августе 2008 года на «Эхе» российскую армию называли «вражеской», — заявил Киселев.
В ответ на критику Венедиктов разместил в соцсетях фотографии Киселева, назвав его «лакеем».
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