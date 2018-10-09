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Названы города с самым бюджетным отдыхом на выходных
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Названы города с самым бюджетным отдыхом на выходных 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Калининград возглавил пятерку городов с самым недорогим отдыхом в межсезонье.
Как сообщает сервис бронирования отелей Tvil.ru, отдых в гостинице столицы Янтарного края обойдется туристам в 1270 рублей в сутки. В среднем путешественники приезжают в город на три дня.
На втором месте в рейтинге городов для бюджетного отдыха расположился Ростов-на-Дону, здесь за отель придется заплатить в среднем 1350 рублей.
Также анализ бронирований показал, что кошелек не сильно пострадает при поездке в Екатеринбург (гостиница стоит 1390 рублей) и в Самару (1420 рублей).
Замыкает рейтинг Краснодар, здесь отель обойдется туристу в 1460 рублей.
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