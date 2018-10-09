Названы города с самым бюджетным отдыхом на выходных

Калининград возглавил пятерку городов с самым недорогим отдыхом в межсезонье.

Как сообщает сервис бронирования отелей Tvil.ru, отдых в гостинице столицы Янтарного края обойдется туристам в 1270 рублей в сутки. В среднем путешественники приезжают в город на три дня.

На втором месте в рейтинге городов для бюджетного отдыха расположился Ростов-на-Дону, здесь за отель придется заплатить в среднем 1350 рублей.

Также анализ бронирований показал, что кошелек не сильно пострадает при поездке в Екатеринбург (гостиница стоит 1390 рублей) и в Самару (1420 рублей).

Замыкает рейтинг Краснодар, здесь отель обойдется туристу в 1460 рублей.