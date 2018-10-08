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Солдат разыграл собственную смерть перед девушкой
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Солдат разыграл собственную смерть перед девушкой ради эффектного предложения 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: кадр видео
На Филиппинах военнослужащий инсценировал собственную гибель, чтобы сделать предложение девушке. Видео, снятое его знакомым, опубликовал сайт Newsflare.
Мужчина договорился с дорожной полицией и лег на проезжую часть возле своего мотоцикла. Полицейский привез его невесту на «место происшествия» и сказал приготовиться к худшему. Девушка в слезах побежала к возлюбленному, думая, что тот попал в аварию.
Когда она оказалась рядом, мужчина «ожил», достал красную коробочку с обручальным кольцом и предложил выходить за него замуж. Девушка согласилась.
В 2017 году сообщалось, что житель американского штата Оклахома сделал предложение девушке, когда его задержали полицейские. Стражи порядка позволили мужчине встать на колено и вытащили кольцо из его кармана.
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