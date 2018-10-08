В Барселоне пройдут похороны Монтсеррат Кабалье

В Барселоне пройдут похороны оперной певицы Монтсеррат Кабалье

Похороны всемирно известной испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье пройдут в понедельник в Барселоне. Церемония должна начаться в 12:00 по местному времени (13:00 мск) в центре погребальных ритуалов в каталонской столице.

Кабалье будет похоронена на кладбище Сан-Андреу в Барселоне вместе со своими родителями. Как ожидается, попрощаться с оперной дивой придут многочисленные политики, артисты и деятели искусств. В частности, о намерении посетить похороны заявили председатель правительства Испании Педро Санчес и каталонский лидер Ким Торра

В воскресенье центр погребальных ритуалов был открыт для всех желающих, кто хотел попрощаться с Кабалье.

Монтсеррат Кабалье ушла из жизни в субботу в Барселоне на 86-м году жизни. В середине сентября певица была госпитализирована в одну из больниц города из-за проблем с желчным пузырем.

Хосе Каррерас. Известие о кончине выдающейся исполнительницы не оставило равнодушным никого. Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Кабалье выразили испанский королевский дворец, премьер страны, а также известные деятели культуры, в том числе оперные певцы Пласидо Доминго

Оперная дива

Монтсеррат Кабалье родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года в семье заводского рабочего. С детства проявляла интерес к музыке и увлекалась пением. Изучала музыку и вокал в Консерватории Лисео в Каталонии, которую окончила с золотой медалью.

Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа" на сцене нью-йоркского Карнеги-холла. Всего в репертуаре певицы свыше 125 оперных партий. Кабалье отмечена несколькими премиями "Грэмми", в том числе за лучшее вокальное соло (1969).

Кабалье всегда была открыта для экспериментов в разных жанрах. В 1980-е годы певица сотрудничала с рок-музыкантом Фредди Меркьюри. В 1988 году вышел их совместный альбом, его заглавная песня — Barcelona — стала одним из двух гимнов летних Олимпийских игр в каталонской столице 1992 года.

Впоследствии певица выпустила диск "Друзья на всю жизнь" (Friends for Life), где она записала произведения рок— и поп-музыки. Она также сотрудничала с швейцарской рок-группой Gotthard, итальянским певцом Аль Бано и с греческим композитором и исполнителем электронной музыки Вангелисом.

Первые гастроли оперной дивы в Москве состоялись в 1974 году с партией Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини . После этого певица не раз приезжала в Россию. Последний концерт Кабалье в Москве состоялся в июне текущего года в рамках турне, приуроченного к ее 85-летию.