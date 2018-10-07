Маломобильных пассажиров чуть не забыли в «Домодедово»

Пассажиров в инвалидных колясках чуть не забыли в «Домодедово»

Об этом рассказала жительница Норильска Наталия Левченко, которая попала в эту ситуацию. Сотрудники службы помощи отвезли ее и еще двух маломобильных пассажиров в зону прилета и оставили там на несколько часов без воды, питания и какой-либо информации о задержанном рейсе

В сети обсуждают неприятную историю, в которую попали маломобильные пассажиры авиакомпании NordStar. Она произошла в «Домодедово» . Перенесшая тяжелую операцию жительница Норильска Наталия Левченко рассказала о случившемся на своей странице в Facebook.

Она лечилась в Санкт-Петербурге , обратно в Норильск пришлось лететь через Москву . По словам Наталии, в «Пулково» служба помощи маломобильным пассажирам сработала на отлично. Да и в «Домодедово» все начиналось хорошо — пока не объявили о задержке рейса.

Рейса в Норильск кроме нее ожидали еще двое пассажиров в инвалидных колясках. Сотрудники службы помощи отвезли их почему-то в зону прилета и оставили там на несколько часов без воды, питания и какой-либо информации о рейсе. Все это происходило ночью, рассказала Business FM Наталия Левченко:

«Нас вывезли в зону прилета. Это подъезд, к которому приезжают автобусы, привозящие пассажиров от рейсов. Место, совершенно не предназначенное для вообще пребывания там людей. Поставили наши каталочки, молодые люди вышли куда-то, пошептались, пришли и сообщили о том, что у нас задержка рейса до 1:20, хотя вылет в 23:45. И бодро нас покинули. Причем я спросила: вы нас здесь оставляете? Нам сказали: да. Ни питьевой воды, ни, естественно, какого-то питания, никакой информационной поддержки. Никакая информация, которая говорится наверху, в аэропорту, туда уже не попадает. Ни табло, ничего. Два ряда кресел и туалет. Нас оставили, ушли. Мы там находились больше часа. Супруг по интернету узнал, что продолжается задержка рейса уже до двух часов ночи, к нам никто так и не пришел. Супруг сам нашел представителей службы авиационной безопасности, которые помогли найти представителя авиакомпании NordStar. Она была крайне удивлена, что три маломобильных пассажира с сопровождающими находятся непонятно где. Тут же позвонила, чтобы к нам пришли представители той службы, которая должна нам оказывать помощь. Но их очень долго не было, супруг пошел второй раз туда. Потом эти ребята появились, попытались оправдаться, что информация еще только будет, что какие-то там нюансы».

По словам Наталии, воды, питания, как положено при такой длительной задержке, предоставлено не было. Общее время ожидания вылета превысило шесть часов.

Даже саму посадку в самолет маломобильным пассажирам пришлось ждать 40 минут в специальном амбулифте. Температура воздуха в нем была такая же, как на улице, — три градуса. «Достойно повел себя только экипаж самолета, нас разместили, обогрели, к ним претензий нет», — отметила Наталия Левченко.

Оперативный комментарий аэропорта «Домодедово» и авиакомпании NordStar на момент публикации материала получить не удалось.