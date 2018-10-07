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«Путин наш»: крымчане поздравили президента
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«Путин наш»: крымчане поздравили президента необычной акцией 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
В день рождения президента России Владимира Путина крымчане запустили необычный флешмоб. Организаторы акции раздают автомобилистам полуострова наклейки с надписью «Путин наш», напоминающие об интернет-меме «Крым наш».
Снимками с наклейками «Путин наш» крымчане охотно делятся в социальных медиа.
Владимир Путин отмечает сегодня 66-й день рождения. Одним из первых поздравил российского лидера с днем рождения президент Белоруссии Александр Лукашенко: он отметил, что Путин вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности.
Также накануне стало известно, что лично поздравить российского лидера с днем рождения собирается бывший президент Италии Сильвио Берлускони. Он сообщил в соцсети, что «летит на самолете к своему другу Владимиру».
Кроме того, главу государства поздравили участники движения Putin Team: они развернули огромный баннер напротив СПбГУ, выпускником которого является Путин. «С днем рождения, капитан!», написано на баннере рядом с портретом президента.
Ридус
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