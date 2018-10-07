«Путин наш»: крымчане поздравили президента необычной акцией

Снимками с наклейками «Путин наш» крымчане охотно делятся в социальных медиа.

Владимир Путин отмечает сегодня 66-й день рождения. Одним из первых поздравил российского лидера с днем рождения президент Белоруссии Александр Лукашенко : он отметил, что Путин вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности.

Также накануне стало известно, что лично поздравить российского лидера с днем рождения собирается бывший президент Италии Сильвио Берлускони . Он сообщил в соцсети, что «летит на самолете к своему другу Владимиру».

Кроме того, главу государства поздравили участники движения Putin Team: они развернули огромный баннер напротив СПбГУ, выпускником которого является Путин. «С днем рождения, капитан!», написано на баннере рядом с портретом президента.