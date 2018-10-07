В Петербурге открыли памятный знак Высоцкому

В Петербурге открыли памятный знак Владимиру Высоцкому

Памятный знак, посвященный советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, открыли в воскресенье на стене одного из корпусов Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге

"Нет сомнений, что Владимир Семенович — человек масштаба не просто нашей с вами жизни, нашего с вами опыта, российской культуры, советской культуры. Это человек мирового масштаба, и я уверен, что наши дети и наши внуки будут читать его с таким же наслаждением, чувством причастности к времени, которое не погасло, как мы сейчас слушаем Владимира Семеновича", — сказал на церемонии ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Богданов.

Покрывало с мемориального знака в присутствии гостей сняли дублеры Высоцкого в фильме "Вертикаль", заслуженный архитектор РФ, мотогонщик и альпинист Юрий Вебер, которому бард посвятил песню "Горизонт", и альпинистка Светлана Лепко — для нее поэт написал песню "Альпинистка моя, скалолазка моя".

" [Владимир Высоцкий] был человеком слова, и в то же время это был человек необычайно тонкий, замечающий любые аксессуары и тонкости советского быта — и комичного, и трагичного, которые он блистательно в своем творчестве отображал. Люди, с которым пересекалась его жизнь, вспоминают его с восхищением и с благодарностью", — сказал Вебер.

Авторами проекта являются общественный деятель Олег Демичев и петербургский скульптор, член Союза художников России Лариса Петрова. Памятный знак выполнен в виде бронзового барельефа, на котором под портретом Высоцкого, наряду с его автографом, выгравированы слова одной из его песен: "Мир вашему дому!".

"Петербург — знаковое место для Высоцкого. Его первый публичный концерт состоялся в 1967 году в Ленинграде. Однако до сих пор в городе не было установлено ни одной мемориальной доски или памятника. Установка памятного знака — общественная инициатива, поддержанная администрацией РГПУ им. А. И. Герцена", — отметили в университете.

О Высоцком

Владимир Высоцкий (1938-1980) — певец, музыкант, поэт и актер, автор и исполнитель более 600 песен. Играл в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища", "Плохой хороший человек" и других. В 1986 году Высоцкому посмертно было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1987 году — присуждена Государственная премия СССР.