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МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян
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МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
МВД России опровергает сообщения о массовых проверках сотрудниками полиции мобильных телефонов россиян с целью выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской. По сообщению пресс-центра ведомства, сообщения СМИ на эту тему не соответствуют действительности.
Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией Российской Федерации, напоминают в МВД, и ограничение этого права допускается лишь на основании судебного решения.
В случае, если гражданин сталкивается с подобными требованиями сотрудника полиции, у него есть право подать жалобу в надзорные органы или подразделение собственной безопасности системы МВД РФ, добавили в ведомстве.
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