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Бэнкси показал видео подготовки уничтожения картины
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Бэнкси показал видео подготовки уничтожения картины 

News.ru 5 минут назад
Английский уличный художник Бэнкси рассказал, что готовился к уничтожению своей картины на аукционе несколько лет. Он опубликовал видеоролик, на котором показан процесс встраивания шредера в раму. По словам художника, он сделал это на тот случай, если полотно когда-нибудь выставят на продажу.
«Стремление к уничтожению также является творческим побуждением», — написал Бэнкси в своём Instagram.
Ранее News.ru писал о том, что картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась на аукционе. Автор встроил в раму шредер, который измельчил полотно сразу после того, как оно ушло с молотка.
Картина была продана за £1,042 млн
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