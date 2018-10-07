Бэнкси показал видео подготовки уничтожения картины

Английский уличный художник Бэнкси рассказал, что готовился к уничтожению своей картины на аукционе несколько лет. Он опубликовал видеоролик, на котором показан процесс встраивания шредера в раму. По словам художника, он сделал это на тот случай, если полотно когда-нибудь выставят на продажу.

«Стремление к уничтожению также является творческим побуждением», — написал Бэнкси в своём Instagram.

Ранее News.ru писал о том, что картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась на аукционе. Автор встроил в раму шредер, который измельчил полотно сразу после того, как оно ушло с молотка.

Картина была продана за £1,042 млн