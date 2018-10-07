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Россияне захотели на военную службу
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Россияне захотели на военную службу 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Отношение к Вооруженным силам (ВС) у россиян кардинальным образом изменилось за последние два года. 80% соотечественников уверены в необходимости служить в армии. Об этом в интервью с «Эхо Москвы» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
По его словам, за два года количество молодых людей, уклоняющихся от военной службы, сократилось вдвое и составило 1,6 тысячи человек.
Ссылаясь на данные исследования, Бурдинский сообщил, что 80% населения «уверены в Вооруженных силах» и произошедших изменениях в ВС.
«Они уверены, что Вооруженные силы защитят наше государство. При этом эти 80% говорят — служить в армии это просто необходимо», — сообщил генерал-лейтенант.
Между тем, он связал желание молодых людей служить в армии с тем, что уклонисты лишаются возможности работать госслужащими.
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