Толпы людей вышли на улицы Махачкалы после победы Нурмагомедова

Ранее 7 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в главном бою UFC 229. В четвертом раунде российский боец провел удушающий прием, заставив соперника сдаться.

После боя Нурмагомедов напал на тренера Макгрегора Диллона Дэниса, спровоцировав массовую драку. Он был объявлен победителем боя, но чемпионский пояс ему так и не вручили.

Нурмагомедов одержал 27-ю победу в 27 боях. Макгрегор потерпел четвертое поражение при 21 победе в профессиональной карьере.