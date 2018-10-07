Ещё
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Толпы людей вышли на улицы Махачкалы после победы Нурмагомедова 

Lenta.ru 1 час назад
Жители Махачкалы устроили празднование на улицах города после победы российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором. Видео появилось в Instagram-аккаунте gorci_dagestana.
Ранее 7 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в главном бою UFC 229. В четвертом раунде российский боец провел удушающий прием, заставив соперника сдаться.
После боя Нурмагомедов напал на тренера Макгрегора Диллона Дэниса, спровоцировав массовую драку. Он был объявлен победителем боя, но чемпионский пояс ему так и не вручили.
Нурмагомедов одержал 27-ю победу в 27 боях. Макгрегор потерпел четвертое поражение при 21 победе в профессиональной карьере.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тошно слушать»: Стриженову гонят из «Время покажет»439
Британия пригрозила выключить свет всей Москве371
«Должен быть наказан»: что РФ сделает с беглым шпионом9
«КНР покажет США, что они не всемогущи»62
Украинские националисты сделали ставку на Гитлера18
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:00
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
00:40
Мужчина обгорел, поджигая машину соседа
Криминал Происшествия
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение