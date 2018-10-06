Ещё
Кузнецова прокомментировала дело сестер Хачатурян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова прокомментировала дело сестер Хачатурян 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Скандал вокруг сестёр Хачатурян раздувается искусственно, кто-то пытается "паразитировать" на резонансном деле, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.
Как сообщал ранее Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери, им предъявлено обвинение.
Позднее Басманный суд Москвы освободил всех трех сестер из СИЗО, избрав им в качестве меры пресечения запрет на совершение определенных действий. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников, также сестрам запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи.
"Самое главное, чтобы сделаны выводы были правильно. Конечно, неправильно, когда резонанс раздувается искусственно, когда кто-то пытается паразитировать на этой теме", — отметила Кузнецова.
Последние новости
В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США "Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину191
СК прокомментировал версию убийства пилота замгенпрокурора35
Евросоюз вынес вердикт сотрудничеству с Россией294
Два парашютиста запутались в стропах и упали15
Скандал в день учителя: педагог совратила школьника
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
00:40
Мужчина обгорел, поджигая машину соседа
Криминал Происшествия
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:55
«Срывайте уроки в школе»: британцы раскрыли «план Кремля»
В мире Статьи
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение