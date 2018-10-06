«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн

Картина Бэнкси за $1,4 млн самоуничтожилась сразу после продажи

Картина известного стрит-арт художника Бэнкси за $1,4 млн прошла через встроенный в картину измельчитель бумаги, как только ее продали на аукционе «Сотбис» в Лондоне. Покупатель картины, как отмечают представители мероприятия, был «удивлен». Сам художник об этом инциденте написал в своем инстаграме: «Идет, идет, ушла…».

Одна из самых известных работ стрит-арт художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась на аукционе «Сотбис» в Лондоне сразу после того, как ее продали, сообщает издание Daily Mirror.

Изначально стоимость картины составляла примерно $250-400 тыс., но участники аукциона оценили ее гораздо выше — в $1,4 млн Как только в зале прозвучал удар молотка, в раме включился измельчитель бумаги, через который прошло полотно. На опубликованном видео с аукциона видно, что большая часть картины оказалась изрезана на мелкие полоски на глазах у изумленной публики.

«Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — прокомментировал случившееся директор «Сотбис» Алекс Бранзик.

Сам художник в своем инстаграме вызвал еще большее недоумение публики, разместив фото изрезанной картины с подписью: «Идет, идет, ушла…».

Представители «Сотбис» уже связались с покупателем, который приобрел картину по телефону. Он, по словам сотрудников аукциона, был «удивлен». Дальнейшие действия в данный момент обсуждаются. В соответствии с правилами аукциона, покупатель имеет право отказаться от лота, если он был поврежден. В то же время не исключена вероятность увеличения стоимости картины из-за акции со шредером.

«Девочка с воздушным шаром» считается главной работой Бэнкси. Она появилась в 2002 году на мосту через Темзу в Саут-Банке, районе Лондона. Позади картины написаны слова: «Надежда всегда жива». Спустя четыре года после этого художник создал единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было помещено в большую позолоченную раму, в которую, как оказалось в итоге, был встроен шредер.

Автором работы является уличный художник, настоящего имени которого не знают ни журналисты, ни полицейские, ни большая часть общества, которая следит за его творчеством. Он скрывается под псевдонимом Бэнкси (Banksy) на протяжении уже двадцати лет.

Свои граффити он начал оставлять на улицах еще в 1990-х. Создаваемые им работы на данный момент оцениваются в миллионы долларов. Благодаря его произведениям значительно увеличивается стоимость объектов недвижимости, на которых они размещены, в связи с чем порча этих картин квалифицируется как вандализм. Использование трафаретов является фирменным стилем Бэнкси.

Его работы отражают многие социально-политические проблемы, в том числе притеснение мирного населения в Палестине, лицемерие политиков, беженцы, капиталистическая алчность в Лондоне. Им уже создано порядка 130 стрит-арт рисунков.

Тогда он и стал всемирно известным художником современности. Соответственно, выросли и ставки на его рисунки на «Сотбис» — шесть работ ушли с молотка за £372 тыс.

Впрочем, интерес общества вызывает не только творчество Бэнкси, но и сама его личность, о которой почти ничего неизвестно. Журналисты и поклонники выстраивают различные версии того, какое же имя скрывается за творческим псевдонимом. Согласно одному из предположений, в действительности его зовут Роберт или Робин Бэнкс.

В начале марта 2016 года в некоторых СМИ появилась новость, что настоящее имя Бэнкси выяснили ученые из Лондонского университета королевы Марии. По их мнению, художником является Робин Каннингем.

По наиболее распространенной версии, под псевдонимом Бэнкси рисует британский музыкант группы Massive Attack, певец и граффитист Роберт Дель Ная. Однажды в одном из интервью подтверждающую эту теорию оговорку допустил диджей Goldie. Как бы то ни было, официально личность Бэнкси еще не установлена.

Кстати, в 2005-м году художник создал еще одну картину, на которой изображена девочка, но уже не с одним, а с несколькими воздушными шарами. Тогда он был в Палестине, где, вопреки протестам ООН , на Западном берегу реки Иордан возвели многометровую бетонную стену между Палестиной и Израилем.

Для художника это сооружение стало огромным холстом длиной в 425 миль.

Чтобы выразить свое отношение к происходящему на этой территории, он каждое утро размещал на своем сайте очередной рисунок со стены с подписью: «Праздничный снимок». Чаще всего на картинах он изображал детей, которые, по его мнению, являются главными жертвами военного конфликта.