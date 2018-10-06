Омбудсмен Украины рассказала о состоянии Вышинского

По словам Денисовой, Вышинский "точно" не жалуется на состояние своего здоровья.

"К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители", — отметила Денисова.

Она заверила, что Вышинскому передают все необходимые и "качественные" медикаменты.

Украинский омбудсмен также рассказала, что за последние четыре с половиной месяца журналиста девять раз посещали врачи.

Ранее сообщалось, что Вышинского госпитализировали из зала суда.