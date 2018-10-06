Омбудсмен Украины рассказала о состоянии Вышинского 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала в своем фейсбуке состояние здоровья главного редактора "РИА Новости — Украина" Кирилла Вышинского, который задержан на Украине по обвинению в государственной измене.
По словам Денисовой, Вышинский "точно" не жалуется на состояние своего здоровья.
"К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители", — отметила Денисова.
Она заверила, что Вышинскому передают все необходимые и "качественные" медикаменты.
Украинский омбудсмен также рассказала, что за последние четыре с половиной месяца журналиста девять раз посещали врачи.
Ранее сообщалось, что Вышинского госпитализировали из зала суда.