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Омбудсмен Украины рассказала о состоянии Вышинского
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Омбудсмен Украины рассказала о состоянии Вышинского 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала в своем фейсбуке состояние здоровья главного редактора "РИА Новости — Украина" Кирилла Вышинского, который задержан на Украине по обвинению в государственной измене.
По словам Денисовой, Вышинский "точно" не жалуется на состояние своего здоровья.
"К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители", — отметила Денисова.
Она заверила, что Вышинскому передают все необходимые и "качественные" медикаменты.
Украинский омбудсмен также рассказала, что за последние четыре с половиной месяца журналиста девять раз посещали врачи.
Ранее сообщалось, что Вышинского госпитализировали из зала суда.
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