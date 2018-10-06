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Умерла Монсеррат Кабалье
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Умерла Монсеррат Кабалье 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Известная артистка Монтсеррат Кабалье умерла в больнице Сан-Пау в Барселоне, ей было 85 лет.
Об этом сообщает издание El Espanol, ссылаясь на источники в больнице.
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