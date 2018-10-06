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На Галапагосских островах похитили слоновых черепах
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На Галапагосских островах похитили более сотни слоновых черепах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство окружающей среды Эквадора сообщило, что с территории национального парка Галапагосских островов были похищены свыше 120 слоновых черепах.
По данным ведомства, всего было похищено 123 слоновые черепахи, выращенных в неволе в центре «Арнальдо Туписы» на острове Исабела, передает РИА «Новости».
дирекция национального парка Галапагосских островов сообщила 27 сентября прокуратуре Санта Круса о похищении в общей сложности 123 черепах.
Власти ведут предварительное расследование по статье уголовного кодекса о преступлениях против дикой флоры и фауны.
Напомним, в октябре 2015 года на Галапагосских островах был обнаружен новый вид гигантской черепахи.
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