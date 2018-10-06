Золотой вор

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о ворах в законе — генералах преступного мира. Появившись в начале XX века, они очень скоро встали во главе организованной преступности СССР, а затем и России . В предыдущей статье мы рассказывали о Владимире Вагине по кличке Вагон: включенный США в международный преступный синдикат «Братский круг», недавно он при таинственных обстоятельствах погиб в колонии. А вот Кахабер Парпалия (Каха Гальский) ни разу не был ни в тюрьме, ни даже на скамье подсудимых. Это не помешало ему стать держателем всероссийского воровского общака с сотнями миллионов долларов, обосноваться в особняке на Рублевке и назначать смотрящих в регионы России. Впрочем, на пути Кахи Гальского к криминальным вершинам случались и кровавые разборки, и покушения от киллеров-мстителей…

Коронованный по блату

Кахабер Парпалия — мегрел (субэтническая группа грузин) по национальности — появился на свет 1 июня 1976 года в абхазском городе Гали. В каком-то смысле призвание Кахи было предопределено с детства, когда за воспитание мальчика всерьез взялся его родной дядя, вор в законе Чиро Шония (Чиро Гальский). Он пользовался непререкаемым авторитетом у племянника, Каха стремился во всем подражать дяде.

Преступную карьеру Чиро начал в 17 лет: его осудили за кражу и приговорили к двухлетнему сроку. Освободившись, молодой авторитет практически сразу вновь угодил на нары за рецидив. Уголовником Чиро был лихим: этому способствовали и его непростой характер, и увлечение наркотиками. Под их воздействием он становился совершенно неуправляемым — например, оказавшись на Сахалине, устроил дебош в одном из местных кафе, а пытавшемуся его задержать оперативнику разбил лицо в кровь каменной пепельницей. За это Чиро в очередной раз арестовали и поместили в СИЗО

Оказавшись за решеткой, авторитет притворился, что плохо понимает русский и грузинский языки — упирая на свою этническую принадлежность, Чиро требовал переводчика с мегрельского и с удовольствием наблюдал, как стражи порядка сбиваются с ног, ища нужного специалиста. Правда, вскоре радости у Чиро поубавилось: в камере у него началась жесточайшая наркотическая ломка, а все пути, которыми ему могли бы поставить зелье, тюремщики отрезали.

прайм крайм

Неудивительно, что с таким примером для подражания молодой Каха Парпалия быстро пошел по кривой дорожке. При помощи дяди, по праву ставшего вором в законе в марте 1992 года, Парпалия тоже получил воровской титул — благодаря протекции Чиро воровской мир закрыл глаза на то, что Каха даже ни разу не был судим, а именно судимости, причем по определенным статьям УК, являются обязательным условием получения воровского титула. Несмотря на это, в мае 1999 года Парпалия стал вором в законе, получив прозвище по месту рождения — Гальский.

По ресторанам

Не в пример дяде, который на своем веку оказывался за решеткой восемь раз, Каха Гальский к 43 годам никогда не был на скамье подсудимых, что удивительно, учитывая его положение в криминальном мире. При этом от Чиро племянник перенял его взрывной характер — и не раз конфликтовал с другими ворами в законе. Так, в 2007 году Гальский ввязался в серьезный конфликт с авторитетом Тамазом Пипией (Сухумский), прикованном к инвалидному креслу после аварии. В итоге последний едва не лишился воровского титула.

прайм крайм

Противостояние воров началось с того, что Гальский в компании друга, вора в законе Георгия Углавы (Тахи), пришел в московский ресторан, принадлежащий сыну Сухумского. Вскоре Тахи, успевший хорошо принять на грудь, стал возмущаться обслуживанием и нецензурно грубить официантам. Настроение авторитета безнадежно испортил и тот факт, что музыканты, чей рабочий день закончился, отказались играть заказанную им мелодию. Испугавшись буянившего Тахи, ансамбль поспешил за помощью к хозяину. Тот вышел к гостям и попросил угомониться. На что Тахи назвал свою кличку и презрительно заявил: мол, они с Гальским воры в законе и вольны делать все, что хотят.

прайм крайм

Несколько обескураженный хозяин ресторана вернулся в свой кабинет и позвонил отцу. Выслушав сына, Сухумский заявил, что, во-первых, такого вора, как Тахи, он не знает. А во-вторых, отметил, что настоящий вор никогда не будет себя вести подобным образом — ведь, по воровским понятиям, это недопустимо. Сын Сухумского, недолго думая, снова вышел к гостям и во всеуслышание заявил, что Тахи и Гальский — самозванцы, не имеющие никакого отношения к воровскому миру. Ответом на это был удар в лицо, который ресторатор получил от рассвирепевшего Тахи, силовую поддержку которому оказал и его друг Гальский. Побитый ресторатор ретировался в свой кабинет — и вызвал подмогу.

Разбор полетов

Помощь не заставила себя ждать: вскоре в ресторан заявился зять Тамаза Сухумского, молодой, но очень влиятельный авторитет по кличке Адлан, в сопровождении отряда чеченцев. Впрочем, сразу в бой бригада мстителей не кинулась — вначале кавказцы попытались выяснить, по какому праву Тахи и Гальский позволяют себе такое поведение. Окончательно переборщивший к этому моменту с алкоголем Тахи ответил Адлану потоком ругательств, после чего чеченец кинулся на обидчика, но его оттащили спутники. Тогда Адлан схватил со стола пепельницу и запустил ее в Углаву, угодив тому в голову.

Увидев, как из пробитой головы противника льется кровь, кавказцы скрылись, успев перед этим избить и Гальского. Тахи повезло — его ранение оказалось не слишком серьезным, а вот обиду на чеченцев он затаил лютую. По некоторым данным, помочь ему отомстить вызвался вор в законе Ровшан Джаниев (Ленкоранский). Он поставил условие: сам Ленкоранский разберется с Адланом, а взамен Тахи и Каха Гальский станут помогать ему в спорных вопросах.

Как бы там ни было, а спустя некоторое время на одной из улиц Москвы два автомобиля заблокировали проезд Mersedes, в котором сидел Адлан. Не успел чеченец что-либо понять, как из салонов выпрыгнули крепкие парни с бейсбольными битами в руках и, вытащив из машины Адлана, забили того насмерть. Казалось, Тахи и Гальский взяли верх над оппонентами — однако это был лишь первый раунд их войны с чеченцами.

Одесский переплет

После конфликта в ресторане и убийства Адлана Каха Гальский решил перебраться в Европу — вероятно, чтобы залечь на дно и дождаться, пока не утихнут страсти. В качестве временного убежища авторитет выбрал Испанию — страну, которую давно облюбовали российские воры в законе и члены крупнейших ОПГ. На испанских берегах Гальский быстро стал воплощать в жизнь всевозможные криминальные схемы обогащения — и также быстро угодил в немилость у испанской полиции. В 2013 году при ее содействии авторитет был объявлен в розыск по линии Интерпола

Гальский понимал, что возвращаться в Москву при отсутствии российского гражданства было рискованно: если бы его поймали в столице, то легко могли бы депортировать в Испанию, что грозило тюрьмой. Поэтому вместе с верным Тахи авторитет решил отправиться в Одессу. Время было самым подходящим: из-за сложной политической обстановки властям Украины было явно не до авторитетов, бегущих от Интерпола. Поэтому в Одессе воровской тандем спокойно начал жить в свое удовольствие. Впрочем, это безбедное существование быстро омрачилось конфликтом с вором в законе Лексо Логуа (Гальский), который волей судьбы тоже проживал в Одессе. Оппоненты не поделили сферы влияния в городе.

Заочные перепалки воров переросли в открытый конфликт в январе 2014 года, когда они столкнулись около одного из одесских увеселительных заведений. Увидев Тахи и Гальского, Лексо достал пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух. Однако воров это не остановило: они продолжили двигаться к противнику. Тогда Лексо направил пистолет на Тахи и Гальского и нажал на спусковой крючок — но ствол дал осечку. После этого авторитеты набросились на незадачливого стрелка и принялись его избивать.

Друзья Лексо кинулись было ему на помощь — но их остановил Гальский: выкрикнув, что он вор и, назвавшись, приказал не вмешиваться в конфликт. Те подчинились. Вскоре после этого с подачи Ровшана Ленкоранского Лексо Логуа был лишен воровского титула. Основанием для этого стал «позорный» выстрел в воздух. В воровском мире посчитали, что такими приемами пользуется только полиция, а воры в законе, если и берутся за пистолеты, то сразу стреляют в цель.

Чеченская месть

Пока Каха Гальский обитал то в Европе, то в Одессе, за ним пристально наблюдали члены местного чеченского криминалитета, которые были в курсе истории гибели Адлана. Они сообщили о передвижениях Кахи московским «братьям», после чего те отправили в Одессу свой карательный отряд. Именно ему приписывают покушение на Гальского, которое было совершено 12 сентября 2014 года. В тот день вор в законе вместе с товарищем и 17-летней моделью колесили по ночному городу. В момент, когда их машина оказалась неподалеку от гостиницы «Аркадия-Паллас», по ней открыли огонь сразу из трех проезжавших мимо автомобилей — двух седанов Mersedes и внедорожника Gelandewagen.

Ark Palace Hotel

С первыми выстрелами Гальский успел пригнуться, что спасло ему жизнь и уберегло от ранений. Выбравшись из изрешеченной машины, он успел скрыться до прибытия полиции. Друга вора в законе ранили, но он быстро пришел в себя и на утро сбежал из госпиталя, куда его доставила «скорая». Но несчастной девушке не повезло — в нее угодило несколько пуль, и она скончалась на операционном столе. После похорон подруга погибшей стала всячески отрицать, что жертва покушения находилась в машине с авторитетами: мол, модель просто шла по улице после очередной фотосессии — и случайно попала под пули.

Вскоре после расстрела в Одессе местные стражи порядка задержали трех причастных к нему уроженцев Молдовы — но заказчиков преступления те так и не сдали.

Властелин общака

Считается, что смотрящим за российским воровским общаком Каха Гальский стал вскоре после ареста лидера преступного мира страны, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Сам по себе общак — это казна воровского мира, куда все авторитеты вносят деньги. Фиксированной суммы «взносов» нет: сколько отдать, каждый вор решает самостоятельно. Всероссийский общак складывается из региональных «филиалов», за которыми назначается «смотрящим» наиболее достойный из воров.

Сумма, хранимая в общаке, строго подотчетна и расходуется на нужды воровского мира: из него берутся средства на адвокатов, помощь близким погибших воров или авторитетам, попавшим за решетку. Сколько всего денег в российском воровском общаке, само собой разумеется, держится в секрете. Тем не менее есть основания полагать, что эта сумма исчисляется сотнями миллионов долларов.

Когда Шакро осенью 2014 года вернулся из Испании, где отбывал тюремный срок за отмывание денег и создание преступной группировки, то первым делом инициировал проведение аудиторской проверки общака. Как он и ожидал, выяснилось, что далеко не все «смотрящие» в регионах чисты на руку. Некоторые из них пытались задобрить воровского короля щедрыми подарками — но тот был неподкупен. Впрочем, закончить ревизию Шакро помешал арест, который недавно обернулся почти десятилетним тюремным сроком.

Пока Шакро был на свободе в России, воровскую казну контролировал его племянник — Давид Озманов (Дато Краснодарский). Однако после 2011 года его позиции отнюдь не были сильными: он стал жертвой войны «тяжеловесов» преступного мира — Тариэла Ониани (Таро) и Аслана Усояна (Дед Хасан). Дато открыто поддерживал Хасана, его подпись стояла под знаменитой «малявой» (воровским посланием) о лишении Таро титула вора в законе (орфография и пунктуация сохранены):

«ВОРОВСКОЙ ПРОГОН! Приветствуем Вас Порядочный Люд! Данным ПРОГОНОМ арестанты СТАВИМ Вас в курс — тариэл ониани — ***** (девушка с максимально заниженной социальной ответственностью). На эту ***** (та же девушка) НАМИ ВОРАМИ вынесено РЕШЕНИЕ. Находящийся на данный момент на Централе Матросская тишина. При встрече с ним поступить в соответствии!».

Прайм Крайм

За свою подпись Дато едва не поплатился жизнью: в тот момент, когда он находился в Бельгии, на него напали пятеро сторонников Таро и нанесли многочисленные ножевые удары в голову и тело. По одной из версий, оппоненты хотели лишь припугнуть жертву, однако характер ран говорил о том, что Дато все же пытались убить. Но вору повезло: он чудом выжил. И хотя в декабре 2017 года один из его обидчиков был убит, до конца Озманов от покушения так и не оправился. Поэтому после ареста Шакро Молодого он передал свои полномочия воровского «казначея» Кахе Гальскому, чью кандидатуру поддержало большинство авторитетов на одной из воровских сходок.

Страсти по орехам

Став куратором всероссийского общака, Каха Гальский получил и контроль над его региональными «филиалами» — причем в некоторых из них пришлось пойти на кадровые перестановки. К примеру, казну своего родного города Гали авторитет решил передать в ведение амбициозного вора в законе Рауля Барцбы (Пыза). Несмотря на то, что речь шла всего лишь о доходах от бизнеса по продаже орехов — нескольких десятках тысяч долларов — Пыза просто жаждал лично контролировать этот кусок пирога. Собрав около 300 сторонников, летом 2018 года он прибыл к дому Чиро Шонии — дяди Кахи Гальского, который на тот момент заведовал ореховой казной.

Как только Чиро вышел навстречу визитерам, в ситуацию по телефону вмешался Гальский. Он сообщил дяде, что отныне местная казна будет находиться в руках Пызы. Чиро перечить племяннику не стал — и сдал свои полномочия. Поговаривали, что такое неоднозначное решение Гальский принял, чтобы не развязывать кровавой бойни, на которую вполне мог решиться вспыльчивый Пыза. О его лихом нраве к этому моменту воровской мир знал хорошо — особенно после истории, случившейся в Абхазии в 2017 году.

Тогда в дом, где Пыза вел деловые переговоры, ворвались трое воров в законе — Роман Дмитриев (Рома Ставропольский), Рашад Исмаилов (Гянджинский) и Нико Дгебуадзе (Гагринский). Их натравил на Пызу его давний враг, главный вор Азербайджана Надир Салифов (Лоту Гули). Не дав жертве опомниться, налетчики попытались его избить. Однако Пыза успел выхватить пистолет и открыть огонь, ранив Гянджинского в руку. После этого троица ретировалась. Воровской мир долго не мог решить, правильно ли Пыза поступил, ответив на рукоприкладство огнестрелом. Но авторитет все же сумел доказать, что так защищался — и все претензии к нему были сняты.

Еще одной причиной, почему Гальский сдал общак родного города без боя, могло быть и то, что Пыза, как и он, был сторонником Равшана Ленкоранского, убитого в 2016 году в Стамбуле. Как бы там ни было, но, получив ореховый фонд, Пыза едва не лишился жизни: в конце августа его внедорожник Range Rover был обстрелян из гранатомета. Лишь чудом авторитет не пострадал.

Кадровик в законе

Сегодня в ведении Кахи Гальского, авторитет которого в криминальном мире весьма высок, находится не только всероссийский общак, но и назначение смотрящих в регионах России. Он и сам значится боссом преступного мира Забайкалья и Бурятии: эти территории достались ему после того, как в 2017 году прежний смотрящий Тахи, верный друг Гальского, отправился за решетку.

Впрочем, назначение Гальским смотрящих не обходится без скандалов: так, в 2017 году, много шума наделало его задержание в грузинском ресторане, находящемся в Одинцовском районе Подмосковья. Незадолго до инцидента Гальскому предложили рассмотреть в качестве смотрящего за Новосибирской областью вора в законе Павла Брусенцева (Паша Бешенный), который якобы идеально подходил на эту роль. Держатель общака позвал того на собеседование в столичный регион.

Вот только сам Бешеный Гальского недопонял — и воспринял приглашение, как назначение. О нем авторитет сообщил всем, кому мог, и в довершение всего устроил по этому поводу шумную вечеринку. Прознавшие о происходящем новосибирские стражи порядка доложили о ликующем авторитете своим столичным коллегам. В итоге оперативники нагрянули на собеседование, которое Гальский назначил Бешеному в ресторане, и задержали всех. Стражи порядка традиционно предложили держателю общака назваться на камеру, но тот ответил молчанием, хотя другие воры обычно охотно сыпали подробностями своих криминальных биографий и титулов.

Между тем единственным человеком, которому оказалась на руку полицейская облава, внезапно стал Бешеный. Как выяснилось, пока он ехал в Москву, Каха Гальский узнал о нем неприятную деталь: претендент на должность смотрящего незадолго до собеседования обругал «по матушке» группу воров в законе из Греции, что, по меркам воровского мира, считается серьезным проступком. Поэтому, не вмешайся оперативники, Бешеного с большой долей вероятности ожидало не назначение, а избиение и, возможно, лишение воровского титула.

…Несмотря на большой авторитет Кахи Гальского, немало и тех, кто сулит ему скорую отставку: мол, для должности главного казначея и кадровика воровского мира у него нет ни достаточных заслуг, ни необходимого опыта. Но поднявшись до столь серьезных высот в преступном мире, Гальский вряд ли добровольно оставит столь хлебные должности: по некоторым данным, сейчас он живет в собственном особняке на Рублевке с прислугой, поварами и большим штатом охраны.