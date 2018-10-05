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ЕС и Россия провели консультации по безопасности полётов
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ЕС и Россия провели консультации по безопасности полётов 

RT на русском + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Представители Евросоюза и России провели консультации по вопросам обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба российского постпредства при ЕС.
Как отмечается, двусторонние технические консультации были посвящены полётам российских авиакомпаний, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов в аэропорты стран — участниц программы SAFA.
«Представители Еврокомиссии отметили продолжающуюся положительную тенденцию повышения безопасности полётов, выполняемых российскими авиакомпаниями», — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули высокую эффективность проведения встреч в таком формате, добавили в пресс-службе.
Ранее в МИД России прокомментировали заявления НАТО о готовности обсуждать полёты над Балтикой.
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