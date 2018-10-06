Черный кот с вампирскими клыками взорвал соцсети

Черный кот с вампирскими клыками стал звездой сети

В сети набирает популярность Instagram черного кота по имени Монк, обладающего из-за неправильного прикуса клыками, значительно превышающими обычные размеры. По словам владелицы кота, ее питомец отнюдь не страдает от этого дефекта.

Хозяйка, проживающая в Нью-Йорке, приобрела для кота костюм самого известного вампира в истории — Дракулы. А «фотосессия» на фоне могильных плит помогла полностью завершить образ.

На данный момент на страницу Монка и иго брата Бина подписались более 88 тысяч пользователей.

В 2016 году сообщалось о четырехлетнем коте Рори, у которого по медицинским причинам пришлось удалить все зубы, кроме клыков. Вследствие этого черный короткошерстный кот приобрел весьма готический вид.