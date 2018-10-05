«Молодежка ОНФ» провела акцию ко Дню учителя

Команда «Молодежки ОНФ» провела всероссийскую акцию «Спасибо первому учителю», приуроченную ко Дню учителя.

5 октября участники команд «Молодежки ОНФ» вместе с известными спортсменами, актерами, политическими и общественными деятелями поздравили своих первых учителей и вручили им подарки, сделанные своими руками: открытки, бумажные цветы, рисунки и другие поделки, чем до глубины души тронули своих первых учителей.

Участники акции навещали своих первых преподавателей дома, в школе или передавали подарок через друзей, знакомых или одноклассников, проживающих в родном городе учителя.

«В этот день по всей стране празднуют День учителя, это один из самых светлых праздников. Но мы решили обратить внимание именно на первых учителей, на тех, кто помогал узнавать этот мир, учил нас писать и читать, с кем мы вместе совершали первые шаги в удивительный мир знаний. Мы рады, что акция прошла по всей стране, и встречи с учителями получились такими теплыми, а мы снова смогли всем сказать, насколько важно не забывать людей, которые играли и играют в нашей жизни важнейшую и порой определяющую роль, — рассказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Участники акции также записывали видеопоздравления первым учителям и размещали их в социальных сетях.