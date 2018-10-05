Сенцов назвал причину прекращения голодовки

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекратил длившуюся 145 дней голодовку из-за угрозы начала его принудительного кормления.

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается — якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей», — приводит «Интерфакс» заявление Сенцова, распространенное его адвокатом Дмитрием Динзе.

Он отметил, что вынужден с 6 октября прекратить голодовку.