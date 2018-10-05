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Сенцов назвал причину прекращения голодовки
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Сенцов назвал причину прекращения голодовки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекратил длившуюся 145 дней голодовку из-за угрозы начала его принудительного кормления.
«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается — якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей», — приводит «Интерфакс» заявление Сенцова, распространенное его адвокатом Дмитрием Динзе.
Он отметил, что вынужден с 6 октября прекратить голодовку.
Ранее в пятницу заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко сообщал, что Сенцов прекратил голодовку. По его словам, лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода из голодовки.
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