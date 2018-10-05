На Крымском мосту нашли серьезные проблемы

«Крымский мост будет падать»: украинцы нашли новые проблемы

На Украине снова заявили о скором разрушении Крымского моста. Инженер, руководитель группы авторского надзора ПАТ «Киевсоюздорпроект» Эдгар Годик в интервью изданию «Обозреватель» заявил , что у Крымского моста ненадежные опоры.

При этом Годик счел недавний инцидент с падением фрагмента пролета железнодорожной части Крымского моста «рядовым случаем».

«Такое случается при строительстве моста, бывает блок какой-то упадет в воду и его достают, а тут еще и упало так, что даже не надо водолазов приглашать, а можно закрепить за плавучие краны», — сказал украинский инженер.

При этом опоры моста, по словам Годика, заделаны в грязевые вулканы, «и это не совсем надежно».

Крымско-татарский активист Ленур Ислямов заявил, что Крымский мост построен без соблюдения норм геодезии.

«Там тектонические плиты, поэтому смещение буквально на несколько миллиметров будет вести к тому, что мост будет падать», — сказал он, сославшись, что «об этом много кто писал».

4 октября при строительстве железнодорожной части Крымского моста один из пролетов накренился во время установки на опоры и съехал в воду.