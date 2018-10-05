На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП

На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после обрушения

Крымский мост разваливается: эксперты говорят о серьезных нарушениях при его строительстве. Правда, звучат эти заявления как всегда из Киева.

Падение пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста наделало много шума на Украине . Там, конечно, рады этому событию: еще бы у "страны-агрессора" начались проблемы с главным инфраструктурным объектом.

Российских специалистов, которые говорят, что ничего страшного не произошло, в Киеве традиционно не слышат. Там нашлись свои "эксперты": глава группы авторского надзора "Киевсоюздорпроекта" Эдгар Годик в интервью изданию "Обозреватель" заявил, что строительство Крымского моста идет с нарушениями.

"Опоры плохо заделаны, потому что там в грунтах есть так называемые грязевые вулканы, и сваи как раз пошли по тому створу, где они существуют, и вот это не совсем надежно", — сказал инженер.

А человек, не имеющий никакого отношения к строительству, крымскотатарский активист Ленур Ислямов заявил, что Крымский мост построен без соблюдения норм геодезии.

"Там тектонические плиты, поэтому смещения буквально на несколько миллиметров будет вести к тому, что мост будет падать. Но об этом много, кто писал, нам осталось только ждать, потому что больше мы ничего сделать не можем", — сказал Ислямов.

Напомним, что 4 октября на долю строителей Крымского моста выпало первое серьезное испытание: обрушился и перевернулся при падении один из пролетов возводимой железнодорожной части переправы.