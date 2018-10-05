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На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП
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На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после обрушения 

Дни.ру 33 минуты назад
Крымский мост разваливается: эксперты говорят о серьезных нарушениях при его строительстве. Правда, звучат эти заявления как всегда из Киева.
Падение пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста наделало много шума на Украине. Там, конечно, рады этому событию: еще бы у "страны-агрессора" начались проблемы с главным инфраструктурным объектом.
Российских специалистов, которые говорят, что ничего страшного не произошло, в Киеве традиционно не слышат. Там нашлись свои "эксперты": глава группы авторского надзора "Киевсоюздорпроекта" Эдгар Годик в интервью изданию "Обозреватель" заявил, что строительство Крымского моста идет с нарушениями.
"Опоры плохо заделаны, потому что там в грунтах есть так называемые грязевые вулканы, и сваи как раз пошли по тому створу, где они существуют, и вот это не совсем надежно", — сказал инженер.
А человек, не имеющий никакого отношения к строительству, крымскотатарский активист Ленур Ислямов заявил, что Крымский мост построен без соблюдения норм геодезии.
"Там тектонические плиты, поэтому смещения буквально на несколько миллиметров будет вести к тому, что мост будет падать. Но об этом много, кто писал, нам осталось только ждать, потому что больше мы ничего сделать не можем", — сказал Ислямов.
Напомним, что 4 октября на долю строителей Крымского моста выпало первое серьезное испытание: обрушился и перевернулся при падении один из пролетов возводимой железнодорожной части переправы.
Специалисты уже дали оценку случившемуся — по их мнению, причиной ЧП стала неисправность одной из домкратных систем, которая опускала многотонную конструкцию на опоры. Глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж", подрядчика строительства Крымского моста Аркадий Ротенберг подчеркнул, что инцидент не повлияет на сроки сдачи железнодорожного участка.
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