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В РФ предложили создать совет по экстремизму
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В РФ предложили создать совет по экстремизму 

Рамблер + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания Mail.ru предложила создать квалифицированный экспертный орган по оценке действий и публикаций в соцсетях на предмет экстремизма. С таким предложением выступил вице-президент компании Владимир Габриелян на заседании комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и коммуникаций.
«Материалы, которые рассматривает суд, перед этим проходят экспертизу, эксперты обычно считают, что те материалы, которые приносят им органы следствия, априори экстремистские, — сказал Габриелян. — Мне кажется, что именно этот орган экспертиз очень важно реформировать таким образом, чтобы это была точно квалифицированная экспертиза, чтобы экспертиза смотрела на материалы глазами пользователя, чтобы она понимала, что иногда шутка — это просто шутка», — сказал Габриелян.
В экспертный орган могут войти члены Общественной палаты, правозащитники, а также эксперты, которые занимаются оценкой публикаций на экстремизм в настоящее время, предложил Габриелян.
Вице-президент Mail.ru Group также выступил за декриминализацию статей 282 и 148 УК РФ и предложил амнистировать уже осужденных по ним людей.
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) поддержали предложение Mail.ru и назвали проблему экспертизы «краеугольным камнем» дел о «лайках и репостах».
«Экспертиза — это зачастую краеугольный камень таких дел. Зачастую она проводится не только ведомствами, такими как МВД или ФСБ, но и частными лицами», — сказал руководитель департамента сопровождения законодательных инициатив исполкома ОНФ Арсланбек Черкесов.
Он предложил разработать единую методику оценки материалов на предмет экстремизма, а также обратить внимание на квалификацию специалистов, которых стоит допускать к экспертизе.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Законопроектом предлагается привлекать к уголовной ответственности за экстремизм только в том случае, если гражданин был привлечен к административной ответственности за подобное деяние в течение одного года.
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