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У главреда МК обнаружили тайный офшор в США
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У главреда МК обнаружили тайный офшор в США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Евгении Ефимовой, которая разводится с главным редактором издания «Московский комсомолец» Павлом Гусевым, обнаружил секретный офшор в США.
По словам Александра Добровинского, который представляет интересы супруги Гусева, глава «МК» обнародовал далеко не все, скрыв существование возможного офшора в США, сообщает издание Super.
«В моем распоряжении оказались любопытные документы, которыми поделились со мной коллеги. В юридической переписке на французском языке, которая попала нам в руки — обсуждение судебной тяжбы некоей компании с интересным названием «Донбас Интернешнл», зарегистрированной в штате Делавер США. Из документов следует что «Донбас» принадлежит главному редактору и хозяину «Московского комсомольца», борцу с коррупцией, члену общественной палаты — Павлу Гусеву», — цитирует адвоката источник.
По словам Добровинского, член Совета при президенте России Павел Николаевич Гусев, не внес свой американский актив «Донбас» в официальные данные о своем имуществе.
Супруги несколько месяцев делят совместную собственность стоимостью около 30 млрд рублей. На имущества Гусева общей стоимостью в 300 млрд рублей был наложен обеспечительный арест. Гусев обвинил жену в хищении.
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