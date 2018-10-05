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Соцнорма пугает россиян ростом расходов
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Соцнорма пугает россиян ростом расходов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Более трех четвертей россиян (78%) полагают, что введение социальной нормы потребления электроэнергии сделает ее дороже. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала Рамблер.
13% опрошенных полагают, что соцнорма едва ли как-то отразится на их расходах, а 9% считают, что они, вероятно, уменьшатся.
В опросе поучаствовали 4337 человек.
Во вторник СМИ сообщили, что вице-премьер Дмитрий Козак «в целом одобрил» идею министерств энергетики и экономического развития ввести в России социальную норму потребления электроэнергии.
Ведомства предложили курирующему топливно-энергетический комплекс зампреду правительства установить для домохозяйств ежемесячную норму в 300 киловатт-час. Ее превышение приведет к тому, что электричество будет оплачиваться не по базовому, а по повышенному тарифу.
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