Соцнорма пугает россиян ростом расходов

Более трех четвертей россиян (78%) полагают, что введение социальной нормы потребления электроэнергии сделает ее дороже. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала Рамблер.

13% опрошенных полагают, что соцнорма едва ли как-то отразится на их расходах, а 9% считают, что они, вероятно, уменьшатся.

В опросе поучаствовали 4337 человек.

Во вторник СМИ сообщили, что вице-премьер Дмитрий Козак «в целом одобрил» идею министерств энергетики и экономического развития ввести в России социальную норму потребления электроэнергии.

Ведомства предложили курирующему топливно-энергетический комплекс зампреду правительства установить для домохозяйств ежемесячную норму в 300 киловатт-час. Ее превышение приведет к тому, что электричество будет оплачиваться не по базовому, а по повышенному тарифу.