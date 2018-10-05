Назвавшая гостя идиотом ведущая «России-1» объяснилась

Журналистка заявила, что считает высказывания Исаева о необходимости снести памятники Ленину и приравнять фашизм к коммунизму недопустимыми. По ее мнению, говорить о таком просто неразумно.

Скабеева уверена, что гражданин и патриот России не стал бы оспаривать ее наследие.

«Это моя принципиальная позиция», — сообщила телеведущая, заметив, что высказала личное суждение, назвав Исаева идиотом.

Ранее Скабеева в прямом эфире программы «60 минут» назвала общественного деятеля Исаева идиотом и потребовала, чтобы он покинул студию. Так она отреагировала на слова спикера о том, что он считает фашизм и коммунизм родственными явлениями.

«Это абсолютно правильно», — заявил Исаев, в ответ на слова Скабеевой об украинском законе, приравнивающем коммунизм к национал-социализму. «Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — заявила Скабеева.

Эфир был посвящен инициативе украинских законодателей запретить пропаганду так называемого «русского мира».