Россияне слишком бедны для благотворительности

Большинство россиян, 61%, пожертвовали бы крупную сумму на благотворительность, если бы зарабатывали достаточно много денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

5% опрошенных сообщили, что не просто могли бы сделать это, но и уже делали.

Тем временем 22% пользователей Рамблера не стали бы этого делать, а 12% не смогли ответить на вопрос.

В опросе приняли участие 2815 человек.

Накануне СМИ сообщили, что депутат Госдумы и первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова пожертвовала миллион рублей на роспись храма Николая Чудотворца в поселке Никульском Ярославской области.

Сертификат на эту сумму Терешкова получила на Евразийском женском форуме за служение делу мира. Между тем многие пользователи социальных сетей, комментировавшие решение парламентария, писали, что делу мира Терешкова послужила бы больше, передав деньги, к примеру, одному из ярославских детских домов.