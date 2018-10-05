ВЦИОМ рассказал о рейтинге Путина

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, рейтинг доверия президенту остается стабильным. Негативное влияние, которое оказывало на него решение о повышении пенсионного возраста, прекратилось.

В рейтинге доверия политикам президент занимает лидирующее место — 37,2%, данный показатель в течение последнего времени находится в диапазоне 35-37%.

По словам Федорова, после оглашения решения о повышении пенсионного возраста рейтинг президента упал с 72% до 63%. В августе произошел отскок, и показатели медленно пошли вверх.

Как объяснил глава ВЦИОМ, общество хоть и не приняло пенсионную реформу, но поняло, что повышение возраста выхода на пенсию это неизбежный шаг.