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ВЦИОМ рассказал о рейтинге Путина
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ВЦИОМ рассказал о рейтинге Путина 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Фото: ТАСС
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 63,7% граждан, подсчитали специалисты ВЦИОМ.
По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, рейтинг доверия президенту остается стабильным. Негативное влияние, которое оказывало на него решение о повышении пенсионного возраста, прекратилось.
В рейтинге доверия политикам президент занимает лидирующее место — 37,2%, данный показатель в течение последнего времени находится в диапазоне 35-37%.
По словам Федорова, после оглашения решения о повышении пенсионного возраста рейтинг президента упал с 72% до 63%. В августе произошел отскок, и показатели медленно пошли вверх.
Как объяснил глава ВЦИОМ, общество хоть и не приняло пенсионную реформу, но поняло, что повышение возраста выхода на пенсию это неизбежный шаг.
«Все аргументы были изложены обеими сторонами — и защитниками, и противниками, точку поставил президент, после чего дискуссия завершилась», — цитирует Федорова агентство ТАСС.
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