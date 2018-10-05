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Алюминиевая проводка вернется в дома
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Алюминиевая проводка вернется в дома в 2019 году 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Проводку из алюминиевых сплавов разрешат использовать при строительстве домов уже в 2019 году, пишут «Известия». По оценке Алюминиевой ассоциации экономический эффект от нововведения составит порядка 12 миллиардов рублей ежегодно.
По информации издания, изменения в свод правил, позволяющий применять такие кабели, утвердило Министерство строительства РФ. При этом Минэнерго, Минпромторг и Росстандарт также поддержали данное нововведение.
Представитель Алюминиевой ассоциации Алексей Рубцов рассказал, что алюминиевые сплавы, применяемые для производства новой проводки, созданы с учетом многолетнего опыта ее применения в Китае, США и Европе. Сертифицированную продукцию уже выпускают компании «Ункомтех», «Камкабель» и «Москабель». На данный момент внесены изменения в правила устройства электроустановок, а также утвержден ГОСТ «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия».
«Изменением кристаллической решетки и добавлением железа достигнуты повышенная гибкость и надежное контактное соединение с оконечными устройствами. Ощутима и экономическая выгода от применения проводки из новых сплавов. Следовательно, российские застройщики смогут возводить более современное, безопасное и более доступное для людей жилье», — заявил Рубцов.
В Росстандарте отметили, что при строительстве жилых и общественных зданий можно будет использовать кабели и провода с жилами из алюминиевых сплавов с соблюдением требований свода правил с изменениями от 21 сентября 2018 года. В ходе работ по стандартизации были проведены испытания с привлечением ассоциации Росэлектромонтаж и МЧС, которые подтвердили пожарную безопасность применяемых материалов.
Ранее Минпромторг поддержал применение проводки с жилами из алюминиевых сплавов в жилых зданиях и уведомил об этом Минстрой. В Минпромторге подчеркнули, что продукция прошла испытания, которые подтвердили безопасность ее применения. Учитывая позицию экспертного сообщества и профильных технических комитетов, министерство просило ускорить утверждение этих изменений.
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