Алюминиевая проводка вернется в дома в 2019 году

Проводку из алюминиевых сплавов разрешат использовать при строительстве домов уже в 2019 году, пишут «Известия» . По оценке Алюминиевой ассоциации экономический эффект от нововведения составит порядка 12 миллиардов рублей ежегодно.

Представитель Алюминиевой ассоциации Алексей Рубцов рассказал, что алюминиевые сплавы, применяемые для производства новой проводки, созданы с учетом многолетнего опыта ее применения в Китае США и Европе. Сертифицированную продукцию уже выпускают компании «Ункомтех», «Камкабель» и «Москабель». На данный момент внесены изменения в правила устройства электроустановок, а также утвержден ГОСТ «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия».

«Изменением кристаллической решетки и добавлением железа достигнуты повышенная гибкость и надежное контактное соединение с оконечными устройствами. Ощутима и экономическая выгода от применения проводки из новых сплавов. Следовательно, российские застройщики смогут возводить более современное, безопасное и более доступное для людей жилье», — заявил Рубцов.

В Росстандарте отметили, что при строительстве жилых и общественных зданий можно будет использовать кабели и провода с жилами из алюминиевых сплавов с соблюдением требований свода правил с изменениями от 21 сентября 2018 года. В ходе работ по стандартизации были проведены испытания с привлечением ассоциации Росэлектромонтаж и МЧС , которые подтвердили пожарную безопасность применяемых материалов.

Ранее Минпромторг поддержал применение проводки с жилами из алюминиевых сплавов в жилых зданиях и уведомил об этом Минстрой. В Минпромторге подчеркнули, что продукция прошла испытания, которые подтвердили безопасность ее применения. Учитывая позицию экспертного сообщества и профильных технических комитетов, министерство просило ускорить утверждение этих изменений.