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Умер снимавший Гагарина кинооператор
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Умер снимавший Гагарина кинооператор 

RT на русском + ещё 23 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Кинооператор Махмуд Рафиков, который первым снимал возвращения на Землю космонавтов Юрия Гагарина, Валентину Терешкову и Алексея Леонова, скончался на 95-м году жизни.
«4 октября на 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера и оператора научно-популярного кино Махмуда Мухамедзяновича Рафикова», — говорится в сообщении пресс-службы Союза кинематографистов России.
Рафиков родился 1 марта 1924 года. Во время Великой Отечественной войны работал на авиационном заводе.
В 1951 году окончил ВГИК и был отправлен в «Моснаучфильм», где занимался съёмкой фильмов для служебного пользования — испытаниях бомб и ракет. По его словам, участвовал при съёмках более 40 ядерных взрывов с 1954 по 1960 годы.
Неоднократно выполнял задания учёного Игоря Курчатова и конструктора Сергея Королева. Снимал возвращения на Землю первых советских космонавтов.
В 2011 году он был удостоен Национальной кинематографической премии «Ника» «За выдающийся вклад в российский кинематограф».
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