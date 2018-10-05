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Россияне получат меньше льготных лекарств
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Россияне получат меньше льготных лекарств 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В первой половине 2018 года правительство сократило траты на покупку лекарств для льготников на 55,1 миллиарда рублей — это на 20,9 процента меньше, чем за тот же период годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет маркетинговой компании DSM-Group.
На выделенные из бюджета деньги с начала года было приобретено 43,6 миллионов упаковок медикаментов, что на 7,8 процента меньше, чем в первом полугодии 2017-го. Всего же закупки в рамках программы «Семь нозологий» для лечения редких заболеваний сократились почти на треть, а для остальных категорий льготников — на 6,7 процента.
Издание отмечает, что сокращение расходов бюджетов не сделало более дешевые препараты российского происхождения популярнее у закупающих их учреждений. За год доля отечественных лекарств из перечня высокозатратных нозологий сократилась на 11 процентов.
Ранее врачи пожаловались на нехватку медикаментов в больницах. Многие медики отметили, что не могут выписать льготные медикаменты, потому что их нет в аптеке. Треть сотрудников медучреждений оценили доступность льготных лекарственных препаратов для населения как низкую. В ответ Минздрав признал необходимость мониторить наличие льготных лекарств в регионах. Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал, что правительство дополнительно выделит на закупку медикаментов почти 750 миллионов рублей из-за возросшего числа их получателей за второй квартал этого года. Однако бюджет на лекарственные закупки для льготников не будет увеличен до 2020 года.
К льготным категориям граждан в России относятся ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети до трех лет, многодетные матери и пациенты с некоторыми редкими заболеваниями.
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