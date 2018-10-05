Ещё
Медведев назвал задачу образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: задача образования — помочь человеку реализовать таланты и мечты 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником и отметил, что задача образования — помочь человеку полностью реализовать свои таланты и мечты, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В пятницу в России празднуется День учителя. По данным Минпросвещения, около 1,5 миллиона школьных педагогов в России отметят свой профессиональный праздник.
По словам Медведева, сегодняшний праздник — это повод для каждого еще раз выразить свою огромную любовь, благодарность и уважение учителям.
"В школах бывают каникулы, но в вашей профессии выходных нет. Она круглосуточная. Своему призванию вы посвящаете каждое мгновение своей жизни, отдаете все силы и талант", — сказал премьер.
Он отметил, что в памяти навсегда остается первая встреча с первой учительницей, самые интересные уроки, радость познания чего-то нового. Учителя открывают перед учениками не просто страницы умных книг, а целый мир во всем его многообразии. Это непростая задача, которая требует от педагога бесконечного терпения, любви, самоотверженности, заявил Медведев.
"Задача всей системы образования — помочь человеку в полной мере реализовать свои таланты и мечты. Школа дает ему шанс сделать осознанный выбор на самом первом, самом сложном распутье", — заметил Медведев.
Он добавил, что педагог Константин Ушинский называл учителя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра. Целью этой благородной профессии он считал умение зажечь в человеке "жажду серьезного труда, без которого жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой". По мнению Медведева, эти слова по-прежнему справедливы.
"Искренне желаю, чтобы ваш труд был всегда оценен по достоинству. Счастья вам, здоровья и благополучия", — добавил премьер.
Последние новости
Украинские катера-невидимки стали кошмаром Счет жертвам на подростковых "вписках" идет на десятки Германия подписала американскому СПГ приговор
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян удивила комната Путина136
Медики рассказали о состоянии Павла Воли44
США «украли» у России технологии С-300232
Как будут спасать Крымский мост после ЧП
Киев полез на рожон и «нарвался»6
Видео
01:29
Сенцов прекратил голодовку
Общество
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
00:46
Медики рассказали о состоянии Павла Воли
Шоу-бизнес Другое
00:56
В Москве выпал первый снег
Погода Новости Москвы
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение