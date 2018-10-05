Медведев назвал задачу образования

Медведев: задача образования — помочь человеку реализовать таланты и мечты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником и отметил, что задача образования — помочь человеку полностью реализовать свои таланты и мечты, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

В пятницу в России празднуется День учителя. По данным Минпросвещения, около 1,5 миллиона школьных педагогов в России отметят свой профессиональный праздник.

По словам Медведева, сегодняшний праздник — это повод для каждого еще раз выразить свою огромную любовь, благодарность и уважение учителям.

"В школах бывают каникулы, но в вашей профессии выходных нет. Она круглосуточная. Своему призванию вы посвящаете каждое мгновение своей жизни, отдаете все силы и талант", — сказал премьер.

Он отметил, что в памяти навсегда остается первая встреча с первой учительницей, самые интересные уроки, радость познания чего-то нового. Учителя открывают перед учениками не просто страницы умных книг, а целый мир во всем его многообразии. Это непростая задача, которая требует от педагога бесконечного терпения, любви, самоотверженности, заявил Медведев.

"Задача всей системы образования — помочь человеку в полной мере реализовать свои таланты и мечты. Школа дает ему шанс сделать осознанный выбор на самом первом, самом сложном распутье", — заметил Медведев.

Он добавил, что педагог Константин Ушинский называл учителя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра. Целью этой благородной профессии он считал умение зажечь в человеке "жажду серьезного труда, без которого жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой". По мнению Медведева, эти слова по-прежнему справедливы.